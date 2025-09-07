86 سفيرا.. رئيس الجمهورية يصدر مرسوماً جمهورياً بتعيين الدفعة الأولى من السفراء

رئاسة الجمهورية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس الجمهورية ، أصدر اليوم الأحد 7 أيلول 2025، المرسوم الجمهوري المرقم (43) بتعيين الدفعة الأولى من السفراء البالغ عددهم (86) سفيرا وذلك لاستكمال إجراءات تعيينهم.ويجري في الوقت ذاته – بحسب البيان - تدقيق إجراءات تعيين الدفعة الثانية مع الجهات الرقابية المختصة وسيصدر لاحقا مرسوم بتعيينهم حال استكمال إجراءات .