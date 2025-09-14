قبيل "قمة الرد المشترك".. الحكومة العراقية تدعو "لتحالف إسلامي عسكري" ضد اسرائيل

وقال في تصريحات للجزيرة القطرية، إن "العدوان الإسرائيلي على قطر حدث صادم وخرق لكل القوانين والأعراف الدولية"، معتبرا ان "العدوان الإسرائيلي تجاوز على دولة شقيقة وتهديد لأمن كل دول المنطقة، ويؤكد النهج العدواني للحكومة الإسرائيلية الإجرامية".ودعا إلى "إعلان تحالف سياسي وأمني واقتصادي للدول الإسلامية، مشيرا الى انه "لا يوجد ما يمنع أن يكون للدول الإسلامية تحالف في شكل قوة أمنية مشتركة للدفاع".وأكد أن "لدى والإسلامية الكثير من الأوراق التي يمكن استثمارها للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الذي لن يتوقف عند قطر".واعتبر أن "الحكومة الإسرائيلية استخفت بكل شيء، وما يحصل في غزة طيلة أكثر من عامين قتل ممنهج".ومن المؤمل ان يصل السوداني الى قطر خلال الساعات المقبلة للمشاركة في قمة الطارئة التي ستحضر بها الدول العربية والإسلامية لتنسيق "رد مشترك" على القصف الإسرائيلي على قطر وكذلك تمدد عملياتها في ولبنان وغزة ومحاولات ضم واحتلال غزة وغيرها من العمليات التي قد تهدد أيضا.