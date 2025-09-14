Alsumaria Tv
تشريعات "مرتقبة" في البرلمان غداً: الصحة النفسية والطاقة المتجددة والرقابة النووية

سياسة

2025-09-14 | 04:14
تشريعات &quot;مرتقبة&quot; في البرلمان غداً: الصحة النفسية والطاقة المتجددة والرقابة النووية
السومرية نيوز – سياسة

قرر مجلس النواب عقد جلسته المقبلة غدا الاثنين، وذلك للتصويت على سبعة قوانين مهمة، بضمنها قانون الطاقة المتجددة وهيئة الرقابة النووية، فضلا عن مناقشة قانون مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية.

وسط ذلك، أعلنت لجنة العمل النيابية، أن قانون "التنظيم النقابي" الجديد، الذي أعدّته اللجنة، بات جاهزًا للتصويت بعد استكمال القراءة الثانية له في مجلس النواب، مؤكدة أن هذا القانون يمثل محطة مفصلية في مسار الحريات النقابية.

ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أمس السبت، جدول أعمال الجلسة المزمع عقدها غدا الاثنين، الذي تضمن التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم 5 لسنة 2009 المعدل، والتصويت أيضا على مقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية رقم 1 لسنة 2024.

وستشهد الجلسة، وفقا لجدول الأعمال، التصويت على مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة، فضلا عن التصويت على مشروع قانون الصحة النفسية، وكذلك التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.

وجاء في جدول الأعمال، أن الجلسة ستشهد أيضا التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998، كما سيتم التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 .

وتضمن الجدول، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون صندوق الاقتراض الزراعي الميسر رقم 28 لسنة 2009 .

وسيناقش مجلس النواب "القراءة الثانية" لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم 55 لسنة 2017، إضافة إلى مناقشة "القراءة الثانية" لمشروع قانون كلية طيران الجيش.

إلى ذلك، أعلن نائب رئيس لجنة العمل النيابية، حسين عرب، أن قانون "التنظيم النقابي" الجديد، الذي أعدّته اللجنة، بات جاهزًا للتصويت بعد استكمال القراءة الثانية له في مجلس النواب، مؤكداً أن هذا القانون يمثل محطة مفصلية في مسار الحريات النقابية في العراق ويأتي استجابة مباشرة لالتزامات العراق الدولية، ولاسيما اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم (87) لسنة 1948 ورقم (98) لسنة 1949.

وأوضح عرب أن "القانون الجديد يكفل حرية تأسيس النقابات والانضمام إليها من دون قيود أو تمييز، ويعتمد مبدأ التعددية النقابية، منهيًا بذلك احتكار التمثيل النقابي الذي كان قائمًا بموجب قانون 52 لسنة 1987، كما ينظم القانون الهياكل النقابية من لجان أساسية ونقابات فرعية واتحادات مهنية واتحاد عام، وفق معايير عددية واضحة تضمن عدالة التمثيل".

وبيّن أن "القانون يُعرّف المنظمة النقابية الأكثر تمثيلًا بأنها التي تضم العدد الأكبر من المنتسبين في المهنة أو موقع العمل، وهو ما يمنحها صلاحيات تفاوضية موسعة، إلى جانب إلزام كل نقابة بوضع نظام داخلي يحدد صلاحياتها وآليات اتخاذ القرار، فضلًا عن تضمنه عقوبات واضحة لمحاسبة من يخالف أحكامه".

وأشار عرب، إلى أن "أهمية هذا القانون تكمن في تعزيز الحريات النقابية وتمكين النقابات المستقلة من ممارسة دورها بحرية بعيدًا عن أي تدخلات إدارية أو سياسية، فضلًا عن كونه يعكس التزام العراق بالمعايير الدولية ويعزز صورته في المحافل الدولية، كما أنه ثمرة تعاون بين لجنة العمل النيابية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والنقابات العمالية وخبراء منظمة العمل الدولية، ما يجسد نموذجًا تشريعيًا تشاركيًا".

ودعا نائب رئيس لجنة العمل النيابية، جميع أعضاء مجلس النواب "للتصويت لصالح القانون، باعتباره خطوة جوهرية نحو بناء بيئة عمل عادلة، ونقابات حرة، ومجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان والعمال"، مؤكداً أن "هذه التشريعات ستسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين الإنتاجية داخل سوق العمل".
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-14
Play
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-14
عشرين
Play
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
Play
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
Play
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
Play
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
Play
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Play
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Play
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
Live Talk
Play
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
Play
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
Play
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
المفوضية تبدأ قرعة اختيار موظفي اقتراع انتخابات مجلس النواب 2025
06:26 | 2025-09-14
السامرائي والسيد الحكيم يؤكدان أهمية مواصلة الحوار البنّاء لترسيخ دعائم الدولة
04:51 | 2025-09-14
كوريا الجنوبية تعلن تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور وتكثيف الحجر الصحي
03:20 | 2025-09-14
قبيل "قمة الرد المشترك".. الحكومة العراقية تدعو "لتحالف إسلامي عسكري" ضد اسرائيل
02:03 | 2025-09-14
الملا: الجماعات المتطرفة نسخة محدثة من "داعش" ونحتاج لضبط الخطاب الديني
16:27 | 2025-09-13
المالكي: زمن الانقلابات والمؤامرات ولى و اغلقنا في وجه البعثيين جميع الأبواب
13:06 | 2025-09-13

