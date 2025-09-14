بغداد وأنقرة تبحثان إدارة ملف المياه والاطلاقات المائية

بحث وزير الخارجية العراقي ، ونظيره التركي إدارة ملف المياه والاطلاقات المائية من الجانب التركي.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "التقى نائب رئيس ، ، اليوم الأحد، وزير الخارجية التركي، ، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري المنعقد في ".

وبحث الجانبان "خلال اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والملفات المشتركة بين البلدين، وفي مقدمتها إدارة ملف المياه والاطلاقات المائية من الجانب التركي"، كما ناقشا "خطورة الأوضاع الراهنة في المنطقة والسياسات الإسرائيلية التي تمثل تهديدًا واضحًا لأمنها واستقرارها".



وتناول الاجتماع "مسار المباحثات بين الحكومة التركية وحزب ، إضافة إلى التطورات المرتبطة بهذا الملف"، كما جرى بحث الوضع في ، حيث أكد الوزيران على أهمية استقرارها ووحدة أراضيها في ظل محاولات الكيان الإسرائيلي لزعزعة أمنها"، وفق البيان.



وفي سياق آخر، أجاب حسين عن استفسار وزير الخارجية التركي بشأن الانتخابات المقبلة في ، مشدداً على أنها ستجري في موعدها المحدد، مع استمرار الاستعدادات على قدم وساق لضمان نجاحها وتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد.



واختتم اللقاء بتأكيد الوزيرين إدانتهما لهجوم الكيان الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، مجددَين وقوفهما إلى جانب الشقيقة وقيادتها وشعبها، بحسب البيان.