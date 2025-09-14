رئيس الجمهورية والشيخ حمودي يبحثان ملفات عدة بينها المياه

وقال في بيان، "استقبل الشيخ د. اليوم الاحد بمكتبه الخاص فخامة رئيس الجمهورية ، وبحثا مستجدات الساحتين الدولية والاقليمية ورؤية تجاه الأزمات العالقة وسبل ردع التوحش الصهيوني وإحلال السلام".

كما بحث الطرفان وفق البيان "مشاركة فخامة الرئيس باجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة المقرر انعقاده في 24 أيلول، والرسائل التي سيحملها للمجتمع الدولي بصفته رئيسا للجامعة العربية ومجموعة 77 زائد واحد، فضلا الرؤية التي سيطرحها العراق في مؤتمر حول مخيم السوري، ومسؤولية الدول في إعادة مواطنيها منه اسوة بالعراق في ظل الخطر المتربص به".



كما تمت مناقشة "مشكلة المياه وخطورة مايواجهه العراق من جفاف على الحياة الانسانية والاقتصادية، ومشكلة رواتب موظفي ، وضرورة إيجاد حلول عاجلة وطويلة الامد لها تضع حدا لمعاناة الموظفين، وفق البيان.