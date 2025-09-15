القادة العرب الحاضرون والغائبون عن قمة الدوحة

وقد وصل تباعا عدد من القادة العرب من بينهم:الرئيس اللبناني جوزيف عونالرئيس السوري أحمد الشرعرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهانالأمين العام لجامعة أحمد أبو الغيطولي العهد السعودي الأميرملك عبدالله الثانيفيما تغيب:سلطان عمان هيثم بن طارق، وسيترأس نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد وفد السلطنة.مولاي رشيد نائبا عن الملك محمد السادس يمثل في القمةولي عهد دولة صباح خالد الحمد الصباح نيابة عن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباحوفد برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس ، نيابة عن رئيس الدولة الشيخ زايد آل نهيانالشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، نيابة عن ملك حمد بن عيسى آل خليفة