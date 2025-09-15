الإطار التنسيقي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها الدستوري

أكد الإطار التنسيقي، الاثنين، ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها الدستوري في 11 تشرين الثاني المقبل.



وجاء في بيان، أن "الإطار التنسيقي عقد، اليوم الاثنين، اجتماعه الدوري لبحث الأوضاع الراهنة في البلاد والمنطقة".





وأشار الإطار التنسيقي وفق البيان الى "ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري مع توفير الأجواء الملائمة لإنجاحها". وأضاف البيان أن "الإطار التنسيقي أكد أهمية متابعة مخرجات الإسلامية في ".

واعرب عن "قلقه إزاء تصاعد النبرة الطائفية في بعض الخطابات والتصريحات ويحذر من خطورة انعكاساتها على السلم ووحدة الصف الوطني"، مقدما "التهنئة لمحسن المندلاوي لاختياره رئيساً للبرلمان الآسيوي- الأفريقي"، بحسب البيان.