حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541478-638941489484647138.jpeg
توجيهات من السوداني تخص المدن الجديدة
سياسة
2025-09-22 | 10:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
385 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اصدر
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، اليوم الاثنين، توجيهات بشأن المدن الجديدة.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
ترأس، اليوم الإثنين، اجتماعاً خاصاً بمتابعة مشروع مدينة
علي الوردي
الجديدة (مدينة الورد)
جنوب شرق
العاصمة
بغداد
، بحضور وزير الإعمار والإسكان، ورئيس
الهيئة الوطنية للاستثمار
، وممثلين عن
هيئة المستشارين
في
مكتب رئيس
مجلس الوزراء، وهيئة المدن الجديدة، ووفد شركة أورا/ORA للتطوير العقاري".
وأضاف ان "الاجتماع استعرض خطوات العمل في كل الجوانب الفنية والإدراية والقانونية للمشروع، وعملية تهيئة الاراضي ونقل الملكية، كون مشروع المدينة يمتد على مساحة (61) مليون متر مربع، ويشتمل على ( 120 الف ) وحدة سكنية متنوعة، بكل مراحل تنفيذه".
متر مربع
، ويشتمل على ( 120 الف ) وحدة سكنية متنوعة، بكل مراحل تنفيذه".
واكد
السوداني
أن "هذه المدينة، من المخطط لها أن تكون واحدة من أهم مشاريع حلول أزمة السكن، ومن الضروري بذل كل الجهود لحل اي تعارضات أو عقبات تواجه العمل، كونه يجري الى جانب ( مدينة
الفرسان
السكنية)، وبالقرب من ( مدينة النهروان الجديدة)".
ووجه السوداني "بوضع رؤية متكاملة وعملية، لربط المدن الجديدة بطرق يسيرة ترتبط بالطرق الحولية"، مشددا على "إيلاء الاهتمام بمحطات الصرف الصحي وتمديدات الماء الى المدن الجديدة".
ووجه "بالمباشرة بفتح الطريق الرابط بين (النهروان- مدينة علي الوردي) واستكمال عملية نقل الملكية، وحسم ملفات البنى التحتية والمشاريع الثانوية المتعلقة بها، والتأكد من استكمال التخطيط الصحيح لجميع الخدمات، ولكل أحياء المدن الجديدة".
>>
تابع قناة السومرية على منصة x
منصة x
السوداني
توجيهات
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
الهيئة الوطنية للاستثمار
محمد شياع السوداني
المكتب الإعلامي
هيئة المستشارين
الهيئة الوطنية
السومرية نيوز
شياع السوداني
+A
-A
