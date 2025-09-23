بعد استبعاد 335 "بعثي".. البدلاء يمرون من يد المساءلة بسلام

وقال نائب رئيس هيئة المساءلة ،، إنَّ "الهيئة أنهتْ (أمس الاثنين) تدقيق آخر وجبةٍ من أسماء المرشّحين البدلاء لانتخابات مجلس النوّاب، والتي أرسلتْها المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات".وأضاف أنَّ "الهيئة أنهتْ تدقيق بيانات نحو (8) آلاف مرشّحٍ أرسلتْهم مفوضيَّة الانتخابات مطلع الشهر الحاليِّ، لتباشر تدقيق أسماء (بدلاء) من استُبعدوا من المرشّحين بسبب شمولهم بإجراءات الهيئة".وأكّد أنَّ "الهيئة بهذا تكون قد دقّقتْ أسماء جميع المرشّحين من دون استثناء، واستبعدتْ منهم المشمولين بإجراءاتها استعداداً لمشاركتهم في انتخابات مجلس النوّاب"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وبحسب التصريح، هذا يعني ان البدلاء مروا بسلام من إجراءات المساءلة، وأنهت الهيئة بذلك جميع إجراءاتها ولا توجد استبعادات محتملة أخرى في قضايا المساءلة والعدالة.