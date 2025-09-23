جغرافيا العراق "ساحة حرب".. فؤاد حسين "متشائم" من الموقف الأمريكي ويتحدث عن "طريق مسدود"

وقال حسين، في مقابلة مع "الشرق" من ، إن "جغرافية وسماؤه أصبحت ساحة حرب، وهناك تبعات لهذه الهجمات (حرب وإسرائيل)"، معربا عن امله في "إمكانية حل هذه التوترات عبر الدبلوماسية".واعتبر ان "الاعتراف يعني إدانة السياسات الإسرائيلية، وهو خطوة في الاتجاه صحيح"، مستدركا: "في الواقع هناك مشاكل كبيرة، والاعتراف بدولة فلسطين يحتاج إلى وجود جغرافيا محددة لفلسطين، ومؤسسات الدولة، واقتصاد الدولة، ووقف إطلاق النار".واضاف "علينا أن نكون واقعيين، كل الخطوات العملية لن تنجح إذا لم يكن هناك موقف واضح من لوقف الحرب والاستيطان"، مشيرا الى ان "هناك اجتماعاً لبعض الدول الإسلامية والعربية مع الرئيس الأميركي ترمب سيُطرح فيه الوضع المأساوي في غزة والاعتراف بدولة فلسطين".وتساءل: "هل يغير ترمب والإدارة الأميركية موقفهما من هذه القضايا؟ لأكون واقعياً، سيكون الأمر صعباً، إذا لم يكن هناك تغيير في الموقف الأميركي فلن تكون هناك تغييرات في موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية ".وحذر حسين من أن العودة إلى العقوبات السابقة على إيران "سيصل بالجميع إلى طريق مسدود، خطر".