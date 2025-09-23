المفوضية تباشر توزيع الوجبة الأولى من بطاقات الناخبين غداً

وقالت المفوضية في بيان، "نظرا للشروع بعملية توزيع بطاقة الناخب يوم غدٍ الأربعاء الموافق 24/9/2025 (الوجبة الأولى) والبالغة 2,471,061 بطاقة ناخب، نود بيان ما يلي: تم تشكيل لجان فحص البطاقات الانتخابية في جميع المكاتب الانتخابية لمحافظات ، وقد أنجز موظفو مراكز التسجيل عملية الفحص والتدقيق".وأشارت إلى أن "الوجبة الأولى تتضمن بطاقات الناخبين للتصويت:• التصويت العام: 2,425,516 بطاقة• التصويت الخاص: 44,787 بطاقة• النازحين: 758 بطاقة".أما التوزيع، وفق البيان، فإن "الوجبة الأولى تشمل جميع محافظات العراق، ويكون التوزيع من خلال مراكز التسجيل اضافة الى تسيير فرق جوالة لتسليم بطاقة الناخب".