واشنطن: حريصون على سيادة العراق ومنع أي تدخل بشؤونه

وقال لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان اطلعت عليه ، إن الأخير "استقبل اليوم في مصيف ، ، القائم بالأعمال في لدى بحضور غويندلين ، للولايات المتحدة في ".ونقل البيان عن هاريس تأكيده خلال اللقاء على "رسالة الصداقة بين وإقليم "، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة ترغب بوجود كردستان قوية لأن قوة كردستان تصب في صالح استقرار العراق".وشدد على "دعم للحقوق الدستورية للإقليم ومساندتها للحوار بين الاتحادية وحكومة الإقليم"، قائلاً إنه "لا يمكن استمرار عدم صرف رواتب موظفي الإقليم وبقاء هذه المسألة عالقةً؛ بل لا بد من إيجاد حل لها".وبشأن العملية السياسية في العراق، بيّن القائم بالأعمال الأمريكي أن بلاده "حريصة على حماية سيادة العراق، ومنع أي تدخل في شؤونه".من جانبه، أعرب عن "شكره لمواقف الولايات المتحدة في مساعدة شعوب العراق عموماً وإقليم كردستان على وجه الخصوص. وحول العملية السياسية في العراق"، قائلاً إن "السلطات العراقية للأسف لم تلتزم بالدستور والاتفاقات المبرمة، وهو ما أصبح مصدراً للأزمات".وأشار إلى الانتخابات البرلمانية العامة المقرر إجراؤها في 11 تشرين الأول المقبل، عاداً أن "أفضل وسيلة للوصول إلى التمثيل الحقيقي هي العودة إلى قانون الدائرة الانتخابية الواحدة لضمان توزيع المقاعد بما يتناسب مع نسب السكان".