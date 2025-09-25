رئيسا الوزراء والبرلمان يبحثان ملف الانتخابات وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

وذكر بيان لرئاسة الوزراء، ان "رئيس ، اليوم الخميس، رئيس ، بحضور رئيس النيابية . وجرى، بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في دعم خطوات الحكومة بإنجاز ملفاتها الخدمية والاقتصادية والتنموية، والتأكيد على أهمية توحيد الخطاب والمواقف لدعم الاستقرار السياسي والمجتمعي".وشهد اللقاء "الإشادة بالاتفاق التاريخي بتسلّم النفط المنتج من حقول إقليم ، وتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي، وأثر هذه الخطوة في التنمية وتنوع منافذ تصدير النفط الخام، وترسيخ العدالة في توزيع عائدات النفط".كما جرت خلال اللقاء "مناقشة الاستعدادات الجارية لإنجاح إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الثاني المقبل، والتي ستكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".