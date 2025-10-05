من 8 نقاط.. أمانة بغداد تصدر تعليمات وضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين (وثائق)

وبحسب الكتاب الصادر من الأمانة جاءت التعليمات على النحو التالي:- عدم لصق اي اعلان انتخابي على الجدران في عموم العاصمة باستخدام الصمغ أو الغراء.-عدم تثبيت لوحات الدعاية الانتخابية للمرشحين والاحزاب السياسية على قطع الدلالة المرورية للطرق العامة.- عدم تثبيت لوحات الدعاية الانتخابية في العامة والجزرات الوسطية للشوارع والارصفة باستخدام مادة الاسمنت .- عدم استخدام جدران ومباني الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات والجوامع والحسينيات والاماكن والجسور والأماكن التراثية والأثرية والنصب والتماثيل لنشر اعلانات الاحزاب والمرشحين ضمن الحملةالانتخابية .-تكون وسائل الدعاية الانتخابية من المواد التي يسهل ازالتها بعد انتهاء العملية الانتخابية وعلى النحو الآتي:أ- تعليق لافتات من القماش تتضمن الدعاية الانتخابيةب -استخدام اللوحات المعدنية أو الخشبية التي من السهولة رفعهاج -استخدام لوحات الفلكس الحديثة ضمن الأماكن المحددة لذلك .د -استخدام الطرق الحديثة في نشر الدعاية من خلال وسائل الاعلام المختلفة .- في حالة وضع وسائل الدعاية الانتخابية بشكل مخالف لما ورد اعلاه يتم توثيق المخالفة من قبل كوادر ويتم أزالتها فورا .- يتم فرض الغرامات المالية بحق المرشحين والأحزاب السياسية واللافتات وفقا لأحكام القرارات والقوانين البلدية النافذة .-يتم رفع موقف عن الدوائر البلدية الى مكتب وكيل أمانة بغداد للشؤون البلدية بالمخالفة المرتكبة تتضمن أسم المرشح والرقم في الدائرة الانتخابية ونوع المخالفة ومقدار الغرامة ويتم مفاتحة المفوضية للانتخابات لغرضالزام الأحزاب السياسية بتسديد مبالغ الغرامات أو استقطاعها من التأمينات المقدمة من قبلهم لدى المفوضية.