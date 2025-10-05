الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542877-638952441970931985.png
من 8 نقاط.. أمانة بغداد تصدر تعليمات وضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين (وثائق)
سياسة
2025-10-05 | 02:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
444 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أصدرت
امانة بغداد
، اليوم الاحد، تعليمات وضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين، فيما تألف التعليمات من 8 نقاط.
وبحسب الكتاب الصادر من الأمانة جاءت التعليمات على النحو التالي:
- عدم لصق اي اعلان انتخابي على الجدران في عموم العاصمة
بغداد
باستخدام الصمغ أو الغراء.
-عدم تثبيت لوحات الدعاية الانتخابية للمرشحين والاحزاب السياسية على قطع الدلالة المرورية للطرق العامة.
- عدم تثبيت لوحات الدعاية الانتخابية في
الحدائق
العامة والجزرات الوسطية للشوارع والارصفة باستخدام مادة الاسمنت .
- عدم استخدام جدران ومباني الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات والجوامع والحسينيات والاماكن
المقدسة
والجسور والأماكن التراثية والأثرية والنصب والتماثيل لنشر اعلانات الاحزاب والمرشحين ضمن الحملة
الانتخابية .
-تكون وسائل الدعاية الانتخابية من المواد التي يسهل ازالتها بعد انتهاء العملية الانتخابية وعلى النحو الآتي:
أ- تعليق لافتات من القماش تتضمن الدعاية الانتخابية
ب -استخدام اللوحات المعدنية أو الخشبية التي من السهولة رفعها
ج -استخدام لوحات الفلكس الحديثة ضمن الأماكن المحددة لذلك .
د -استخدام الطرق الحديثة في نشر الدعاية من خلال وسائل الاعلام المختلفة .
- في حالة وضع وسائل الدعاية الانتخابية بشكل مخالف لما ورد اعلاه يتم توثيق المخالفة من قبل كوادر
الدوائر البلدية
ويتم أزالتها فورا .
- يتم فرض الغرامات المالية بحق المرشحين والأحزاب السياسية واللافتات وفقا لأحكام القرارات والقوانين البلدية النافذة .
-يتم رفع موقف عن الدوائر البلدية الى مكتب وكيل أمانة بغداد للشؤون البلدية بالمخالفة المرتكبة تتضمن أسم المرشح والرقم في الدائرة الانتخابية ونوع المخالفة ومقدار الغرامة ويتم مفاتحة المفوضية للانتخابات لغرض
الزام الأحزاب السياسية بتسديد مبالغ الغرامات أو استقطاعها من التأمينات المقدمة من قبلهم لدى المفوضية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
امانة بغداد
تعليمات
ضوابط
الحملة
الانتخابية
الدوائر البلدية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
الدوائر ال
السومرية
الحسيني
المقدسة
+A
-A
