استبعاد سجاد سالم من السباق الانتخابي

أعلنت ، اليوم الثلاثاء، الغاء المصادقة على المرشح ، للانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025.





وقالت المفوضية، بحسب وثيقة رسمية، "الغاء المصادقة على المرشح عن قائمة تحالف البديل/ ؛ لعدم توافر شروط حسن السيرة والسلوك".