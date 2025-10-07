بينها يخص السكن والضرائب.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء اليوم

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بالصور من جدة.. أول وحدة تدريبية لأسود الرافدين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بينها يخص السكن والضرائب.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء اليوم

سياسة

2025-10-07 | 12:52
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بينها يخص السكن والضرائب.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء اليوم
1,016 شوهد

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أصدر جملة من الإجراءات بينها يخص السكن والضرائب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
ففي إطار الإصلاح الإداري والمالي، واستناداً الى التقرير الموحد عن مخالفات قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين رقم (28 لسنة 2019)، وجه رئيس مجلس الوزراء الجهات كافة "بضرورة الالتزام بالقانون والتعليمات، في ما يخص عدد السيارات والحمايات المحددة وفق القانون والتعليمات، وإعادة ما يزيد عن الحدّ المسموح به خلال (7) أيام، وبخلافه يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي إحالة الممتنعين إلى هيئة النزاهة الاتحادية لإجراء التحقيق بحق المخالفين وحماية المال العام، كما وجه سيادته بقيام الوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمحافظ بتشكيل لجنة تحقيقية وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14 لسنة 1991 المعدل)، بشأن المخالفات الواردة في التقرير آنفاً، ومحاسبة المقصرين وفق القانون".
وفي مسار نهج تقييم الأداء للمسؤولين والمديرين العامين، وتطبيقا لأولوية الإصلاح الإداري الواردة في البرنامج الحكومي، صوت مجلس الوزراء على "تثبيت (15) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة، في ما قرر المجلس إعفاء المدير العام لدائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء من مهام منصبه، ونقله بدرجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه بوظيفة مدير عام، وحسب الأسباب المثبتة في محضر اللجنة الخاصة بالتقييم".
وضمن جهود الحكومة في قطاع السكن، جرت الموافقة على "استثناء عقد تنفيذ وإنشاء المجمع السكني في محافظة بغداد/ النهروان 2، من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، لغرض إعادة التعاقد المباشر مع الشركة المنفذة".
وضمن خطوات تعزيز الإيرادات المالية، صوت المجلس على ما يأتي:
أولًا: اعتماد الهيئة العامة للضرائب المادة (1) من قانون فرض ضريبة الدخل على شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق رقم (19 لسنة 2010)، الذي تضمن فرض ضريبة دخل بمقدار (35%) على (الدخل المتحقق) في العراق عن العقود المبرمة مع هذه الشركات.
ثانيًا: إقرار التحاسب الضريبي الذي أجرته وزارة النفط مع الشركات النفطية للمدة (2011 -2016)، ويجري إقرار مقدار الاستقطاع الضريبي البالغ (35%) على أي تعامل يخص الإيرادات الأخرى للشركات النفطية.
ثالثًا: قيام الشركات النفطية بتسديد الفروقات التي بذمتها على وفق ما تحدده اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (23109 لسنة 2023)، على أن يستمر عمل اللجنة لغاية 1 كانون الأول 2025.
وفي مسار تمويل المشاريع، أقر المجلس توصية لجنة مبادرة الضمانات السيادية الخاصة بإصدار ضمانات سيادية لإنشاء معمل إنتاج الصودا الكاوية لمصلحة مصنع لإنتاج الكلور السائل الصودا الكاوية ومشروع إنتاج اليوريا السوداء.
وفي إطار اجراءات الحكومة لتطوير قطاع الطيران، تمت الموافقة على "تأليف فريق عمل برئاسة رئيس سلطة الطيران المدني، وعضوية ممثلي الجهات المعنية، يتولى أخذ الإجراءات اللازمة لترخيص مطارات (بغداد، والبصرة، والموصل، والنجف)، وتدقيق الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية وشركة الخطوط الجوية العراقية، والالتزام بتنفيذ قواعد ولوائح سلطة الطيران ضمن جدول زمني".
وكذلك تعاقد سلطة الطيران مع شركة دولية متخصصة لتقييم مجالات الطيران وتقديم الدعم لاجتياز تدقيق الإيكاو، والـ (USOAP)، بالتشاور مع (المفوضية الأوربية للنقل والمواصلات)، وبجدول زمني محدد، وإلزام المطارات كافة، وشركة الخطوط الجوية العراقية، والشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التعاقد مع مكتب تدقيق عالمي لتدقيق الحسابات والإجراءات المالية؛ لينسجم عملها مع المعايير المحاسبية الدولية".
كما تقرر إلزام شركة الخطوط الجوية العراقية "بشراء المواد الاحتياطية من الوكلاء الرسميين للمصانع الرئيسة المصنعة لطائرات الشركة حصرًا، وإجراء الصيانات الخارجية للطائرات لدى مراكز صيانة الطائرات المعتمدة من وكالة سلامة الطيران الأوربية (EASA) حصرًا بغية الحصول على معايير جودة عالية الأداء".
وصوت مجلس الوزراء بالموافقة على "استملاك العقار المرقم (1/23 مقاطعة 7) أم قصر البالغة مساحته (73 دونما) التابعة ملكيته إلى وزارة المالية لمصلحة وزارة التجارة، الشركة العامة لتجارة الحبوب لدعم الخطط المستقبلية الخاصة بتأهيل وتطوير الرصيف البحري والسايلو في ميناء أم قصر".
وضمن جهود الحكومة لإنجاز المشاريع المتلكئة والمتوقفة، صوت مجلس الوزراء على ما يأتي:
-تغيير اسم ووظيفة (إنشاء سكن التدريسيين) الى مشروع (انشاء المجمع الجامعي الثالث ورئاسة جامعة الموصل) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
-زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (تأهيل الشبكة الكهربائية في أحياء (حي الحسين الجديد، وحي السراي القديم، وحي السراي الجديد، وحي البدراوي القديم، وحي البدراوي الجديد ومنطقة السعيدة) بمحافظة ميسان، مع تأهيل مغذيات (السعيدة، والوادية، والرادار، والمعامل والحشرية) بطول (34,5 كم) وزيادة الكلفة الكلية للمكون".
-إدراج مكون (تأهيل وصب وتبليط طرق في قضاء بعقوبة/ محافظة ديالى (صب الشوارع حولي التحرير، وصب شوارع قرية شفته، وتبليط حي الرافدين، وتبليط سلمان المحمود، وطالب العبد الله، وحسن جواد، وموسى جواد، وطاهر سلمان، وقرية الشيماء، وحي الحسين) المشروع الرئيس (تبليط وتأهيل وإكساء طرق مختلفة في محافظة ديالى (بعقوبة، وخانقين، والمقدادية، والخالص، وبلدروز) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.
-زيادة الكلفة الكلية لمشروع تصميم وإنشاء 6 قاعات رياضية مغلقة (هياكل حديدية) سعة (1000 متفرج) في بغداد والمحافظات، وزيادة مقدار الإشراف والمراقبة لمكوني (إنشاء قاعة مغلقة سعة (1000 متفرج) في بغداد وبابل.
-زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء مستشفى سعة (300) سرير في كربلاء) وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى ولادة وأطفال سعة (300) سرير مع التأثيث والتجهيز في كربلاء/ المرحلة الأولى).
-إعادة إدراج مكونات عدد (8) مكون (21) ملعباً ضمن مكونات مشروع (إنشاء ملاعب ثيل صناعي في أقضية ونواحي محافظات بغداد والمثنى وديالى وكركوك وبابل والديوانية عدد (12)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع، وزيادة مبلغ الاحتياط لمكون (إنشاء ملعب بالثيل الصناعي مجاور منتدى شباب الشورجة/ محافظة كركوك) وتعديل المبلغ الاحتياط الأساس لمكون (إنشاء ملاعب ثيل صناعي عدد (3) في نينوى)، وتغيير اسم المشروع ليصبح (إنشاء ملاعب ثيل صناعي في أقضية ونواحي محافظة بغداد والمحافظات، عدد (35)).
-زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمكون (إنشاء 41 داراً سكنية في محافظة ميسان)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء دور سكنية لموظفي المديريات في المحافظات).
-زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء مستشفى (100) سرير مع ردهة طوارئ وتجهيز منظومات متكاملة في ناحية غماس بالديوانية)، وزيادة الكلفة الكلية للمكون والمشروع الرئيس".

>>  تابع قناة السومرية على  منصة x
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
Play
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
من الأخير
Play
من الأخير
حادلة الاستبعادات تصيب سجاد وتخطئ سند - من الأخير م٢ - حلقة ٦٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-07
Play
حادلة الاستبعادات تصيب سجاد وتخطئ سند - من الأخير م٢ - حلقة ٦٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-07
Play
نشرة ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-07
Play
العراق في دقيقة 07-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-07
Live Talk
Play
Live Talk
قرار منع تربية الطيور على سطح البيوت - Live Talk - الحلقة ١٣٣ | 2025
10:30 | 2025-10-07
Play
قرار منع تربية الطيور على سطح البيوت - Live Talk - الحلقة ١٣٣ | 2025
10:30 | 2025-10-07
Live Talk
Play
Live Talk
قرار منع تربية الطيور على سطح البيوت - Live Talk - الحلقة ١٣٣ | 2025
10:30 | 2025-10-07
Play
قرار منع تربية الطيور على سطح البيوت - Live Talk - الحلقة ١٣٣ | 2025
10:30 | 2025-10-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
Play
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
عشرين
Play
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
Play
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
Play
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Play
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
Play
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Play
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
Play
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
من الأخير
Play
من الأخير
حادلة الاستبعادات تصيب سجاد وتخطئ سند - من الأخير م٢ - حلقة ٦٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-07
Play
حادلة الاستبعادات تصيب سجاد وتخطئ سند - من الأخير م٢ - حلقة ٦٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-07
Play
نشرة ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-07
Play
العراق في دقيقة 07-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-07
Live Talk
Play
Live Talk
قرار منع تربية الطيور على سطح البيوت - Live Talk - الحلقة ١٣٣ | 2025
10:30 | 2025-10-07
Play
قرار منع تربية الطيور على سطح البيوت - Live Talk - الحلقة ١٣٣ | 2025
10:30 | 2025-10-07
Live Talk
Play
Live Talk
قرار منع تربية الطيور على سطح البيوت - Live Talk - الحلقة ١٣٣ | 2025
10:30 | 2025-10-07
Play
قرار منع تربية الطيور على سطح البيوت - Live Talk - الحلقة ١٣٣ | 2025
10:30 | 2025-10-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
Play
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
عشرين
Play
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
Play
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
Play
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Play
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
Play
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Play
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03

اخترنا لك
السوداني: مشاريع الاعمار ستستمر في العراق من 15- 20 سنة
14:59 | 2025-10-07
رشيد وزيدان يبحثان ضمان اجراء الانتخابات بموعدها
13:03 | 2025-10-07
استبعاد سجاد سالم من السباق الانتخابي
10:49 | 2025-10-07
السامرائي يلتقي عددا من مرشحي تحالف العزم في ديالى
07:44 | 2025-10-07
وصول 19 ألف بطاقة ناخب محدثة في ذي قار
06:52 | 2025-10-07
رئيس الوزراء: احرزنا تقدما في مكافحة غسل الأموال
05:05 | 2025-10-07

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.