https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543445-638957108649346847.jpg
رئيس القضاء يوجه دعوة للقوى السياسية بشأن الانتخابات
سياسة
2025-10-10 | 12:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,131 شوهد
أكد
رئيس مجلس القضاء الأعلى
،
فائق زيدان
، اليوم الجمعة، أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات لكل مواطن مؤمن بأن الإصلاح والتغيير يحصلان عبر الوسائل السلمية والدستورية.
وقال
زيدان
في بيان، "الانتخابات هي الأساس لأي نظام ديمقراطي، وهي الوسيلة التي يعبر من خلالها الشعب عن إرادته في اختيار من يمثله في السلطتين التشريعية والتنفيذية، باعتبارها ممارسة فعلية لحق المواطنين في المشاركة السياسية وتحديد مستقبل بلادهم. وتمنح الانتخابات
الشرعية
للسلطة وتضمن التداول السلمي لها وتمنع احتكار الحكم والتسلط، إذ تعتبر الإرادة التي يُحاسَب بها المسؤول، ويُمنح بها الشعب فرصة للتجديد أو التغيير بناءً على الأداء والمصلحة العامة".
وأضاف، "ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥، تبرز أهمية المشاركة الفعالة لكل مواطن مؤمن بأن الإصلاح والتغيير يحصلان عبر الوسائل السلمية والدستورية التي تجسدها الانتخابات بأوضح صورة".
وتابع، "وفي هذا السياق، لابد من دعوة جميع القوى السياسية والمرشحين إلى الالتزام بخطاب وطني جامع بعيد عن الشحن الطائفي أو القومي، وضرورة تكريس روح المواطنة والانتماء للدولة".
وأتم زيدان بالقول: "إن
السلطة القضائية
، من خلال دورها المرسوم بموجب الدستور والقانون، تؤكد التزامها الكامل في تحقيق حيادية الرقابة، وحماية أصوات الناخبين، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها بالتنسيق مع
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
. وسيبقى القضاء حارساً للدستور، وضامناً لسيادة القانون، وحامياً لإرادة الشعب".
