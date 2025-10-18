الصفحة الرئيسية
السوداني من نينوى: حريصون على استقرار المحافظة
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
مفوضية الانتخابات تهدد بإقصاء المرشحين من السباق الانتخابي بهذه الحالة
مفوضية الانتخابات تهدد بإقصاء المرشحين من السباق الانتخابي بهذه الحالة
سياسة
2025-10-18 | 12:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
489 شوهد
حذرت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
، اليوم السبت، من أن تكرار المخالفات للمرشحين للانتخابات أو ثبوت شراء بطاقات من شأنه إقصاء المرشح.
وقال المستشار القانوني في
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
حسن سلمان
للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
،: إن "المفوضية ماضية في استعداداتها لإجراء الانتخابات المقبلة، من بينها متابعة ملف الدعاية الانتخابية بموجب النظام رقم (4) الخاص بتنظيم الدعاية الانتخابية للمرشحين".
وأضاف، أن "المفوضية رصدت، منذ انطلاق الحملة الانتخابية، نحو 400 خرق دعائي من مرشحين وأحزاب وتحالفات، تمحورت أغلبها حول نصب الإعلانات في أماكن غير مخصصة أو استغلال النفوذ الوظيفي".
وتابع، أن "الجزاءات المفروضة كانت في أغلبها غرامات مالية تتراوح بين مليوني دينار وعشرة ملايين دينار، وهي أعلى عقوبة مالية تم فرضها حتى الآن"، مبينًا، أن "تكرار المخالفة يُعدّ وفق القانون (جرائم العود) في حال الإصرار على المخالفات، ويخضع لتقدير
مجلس المفوضين
، وقد تصل العقوبة في حال الإصرار على التكرار إلى إقصاء المرشح".
وبيّن سلمان، أن "محاولات شراء أو إتلاف بطاقات الناخبين تمثل جريمة انتخابية خطيرة، وقد حركت المفوضية، بالتعاون مع
مجلس القضاء الأعلى
، شكاوى جزائية ضد المتورطين، الذين يخضعون الآن لإجراءات قانونية أمام الجهات التحقيقية المختصة"، مؤكدًا، أن "العقوبات قد تصل إلى الاستبعاد النهائي من السباق الانتخابي إذا ثبتت الإدانة".
وفي ما يخص ملف تدقيق المرشحين، أوضح المستشار القانوني أن "عملية التدقيق اكتملت، وفق
الجدول الزمني
العملياتي، لكن تبقى بعض التحديثات مستمرة؛ بسبب تأخر الردود من بعض الجهات الرقابية أو ورود مستجدات تخص المرشحين".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مفوضية
الانتخابات
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
مجلس القضاء الأعلى
المفوضية العليا
القضاء الأعلى
السومرية نيوز
مجلس المفوضين
الجدول الزمني
مجلس القضاء
