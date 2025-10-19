السوداني يفتتح مشروع أتمتة المعاملات في دوائر كتاب العدول

وثمن جهود كل الفنيين العاملين على المشروع، الذي يعد أحد المشاريع المتلكئة، إذ لم تتجاوز نسبة إنجازه 2%، مؤكدا أن وزارة العدل من الوزارات الخدمية التي يراجعها آلاف المواطنين في والمحافظات، وأن اعتماد المعاملات الالكترونية سيسهل العمل ويخفف زخم المراجعين، فضلا عن موثوقية الإجراءات، حيث ستكون كل الخطوات الكترونية، بدءا من الحجز، ومرورا بتثبيت البصمة ودفع الرسوم، وإنتهاءً بصحة صدور الوثيقة، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.وبين، حرص الحكومة على تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي المتعلقة بالإصلاح الإداري والتحول الرقمي ومكافحة الفساد، مؤكدا ان العمل الإلكتروني سيحد من الفساد ويحمي ممتلكات المواطنين، ويمنع حالات التزوير والتلاعب بالوكالات والمعاملات القانونية والعدلية.ووجه رئيس بتسهيل الإجراءات والانسيابية في اكمال معاملات المواطنين، وخصوصا المتعلقة بالحقوق، كما شدد على أهمية أتمتة ، وأن ينجز وفق ما خطط له، وان تعمل الدوائر الخدمية على تجاوز البيروقراطية والروتين امام المراجعين، وفقا للبيان.