ضبـط متهـمين استولوا عـلى عقــارات عائدة للدولة في نينوى

وأوضحت الهيئة في بيان ورد لـ ،أنَّ فريقاً مُؤلّفاً من مُديريَّة تحقيق ، وبعد استحصال مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، تمكَّن من ضبط ثلاثةٍ من العاملين بـ (جمعيَّة التربية التعاونيَّة للإسكان) في نينوى، وذلك جرَّاء قيامهم ببيع أراضٍ زراعيَّةٍ مملوكةٍ للدولة للمواطنين خلافاً للقانون وتلقّي مبالغ ماليَّة، لافتةً إلى قيامهم بالتوسُّط لبيع أراضٍ داخل الجمعيَّة؛ مقابل عمولاتٍ ماليَّةٍ، بالرغمِ من وجود قرارٍ من المحكمة يقضي بمنع مُزاولة الأعمال الماليَّة من قبل الجمعيَّة وتجميدِ حساباتها.ونوَّهت الهيئة بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالمضبوطات من وصولاتٍ وعقودٍ وأختامٍ والأوليَّات كافة، وعرضها بصحبة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهم بموجبِ أحكام المادة (329/1) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969).