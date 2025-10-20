السوداني يعلن قرب إكمال المرحلة الأولى لمشاريع فك الاختناقات في بغداد

وقال في بيان، "افتتح رئيس ، مساء اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من مشروع توسعة شارع (أبو نؤاس)، وذلك ضمن حزمة مشاريع فكّ الاختناقات المرورية في ".وثمن وفق البيان "جهود العاملين والمهندسين الفنيين في والإسكان، وكل الجهات الساندة، والشركة الاستشارية للمشروع الذي يتعلق بشارع يتميز بتاريخه وأهميته التجارية، ووجّه بالعمل بذات لافتتاح المرحلة الثانية من المشروع قريباً"، مبيناً أن المشروع نفذ بظروف صعبة في منطقة مكتظة، وبجانب نهر ، لكن تم انجاز العمل بالمواصفات المحددة.وبين أن "المشروع يندرج ضمن مشاريع (بغداد أجمل)، وفق رؤية الحكومة في إيجاد محاور جديدة وتأهيل وتطوير شوارع مهمة"، مؤكداً "قرب إكمال المرحلة الأولى لمشاريع فك الاختناقات في بغداد، والتي ستنتهي في الطريق الحلقي الرابع الذي سيسهم في تقليل الزخم المروري في العاصمة".