السيد الصدر: حي الله المقاطعون من قواتنا الأمنية ولهم مني سلام واحترام

انتقد زعيم ، الخميس، مطالبة القوات الأمنية في التصويت الخاص بجلب شريط الانتخاب البايومتري، ومن دونه سيتعرضون للمساءلة القانونية.

وقال في بيان ورد لـ ، إن "سماحة القائد (أعزه الله) أطلع على أحد النشاطات حيث علق سماحته (رعاه الله) أين الديمقراطية فـي ذلك؟، إن ذلك تدمير للديمقراطية وحرية الرأي.. فحيا الله المقاطعون من قواتنا الأمنية ولهم مني سلام واحترام".

