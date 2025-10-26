الصفحة الرئيسية
سوريا.. قوات إسرائيلية تتوغل بالقنيطرة وتطلق قنابل مضيئة
80% من المرشحين تجاوزوا على ضوابط الدعاية الانتخابية.. والغرامات تصل لـ"ربع مليار دينار"
80% من المرشحين تجاوزوا على ضوابط الدعاية الانتخابية.. والغرامات تصل لـ"ربع مليار دينار"
سياسة
2025-10-26 | 02:50
2025-10-26 | 02:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
108 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
كشفت أمانة
بغداد
، عن فرض غرامات مالية تتراوح بين عشرة ملايين إلى 250 مليون دينار بحق مرشحين مخالفين بسبب تجاوزهم على الضوابط التي وضعتها
اللجنة المشتركة
مع
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
لمتابعة تطبيق ضوابط الدعاية الانتخابية.
وقال مدير عام العلاقات والإعلام في أمانة
بغداد
،
محمد الربيعي
إن "
لجنة المتابعة
التي تضم ممثلين عن الأمانة والمفوضية وضعت معايير وضوابط واضحة لتنظيم حملات الدعاية الانتخابية وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بهذا الشأن، حيث رصدت تجاوزا في الحملات الانتخابية من قبل بعض المرشحين"، مبينا أن نسبة التجاوز على الضوابط بلغت نحو 70 إلى 80 % من المرشحين".
وأشار إلى أنه "على الرغم من السماح بالنشر على الجدران غير الحكومية، إلا أن وضع الإعلانات في الجزرات الوسطية يعد خطا أحمر لكونها مناطق خضراء ومخصصة للسقي، والأمانة تبذل جهوداً كبيرة في صيانتها، مؤكدا أن المفوضية تفرض الغرامات على المخالفين وترفعها إلى لجنة عليا وتؤول مبالغها إلى أمانة بغداد.
وأضاف
الربيعي
، أن "قيمة الغرامات تختلف بحسب نوع المخالفة، وتتراوح بين عشرة ملايين إلى 250 مليون دينار بحسب الضرر، لافتا إلى أن المفوضية ستعلن أسماء المرشحين المخالفين بينما تتسلم الأمانة إشعارات بالمبالغ التي تم تسديدها"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
تابع قناة السومرية على منصة x
منصة x
مقالات ذات صلة
المصادقة على "المرشحين النهائيين" وتحديد موعد الدعاية الانتخابية
04:19 | 2025-10-01
من 8 نقاط.. أمانة بغداد تصدر تعليمات وضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين (وثائق)
02:47 | 2025-10-05
تحديد سقف الانفاق الأعلى لكل مرشح: "ربع دينار" مقابل كل ناخب
04:07 | 2025-10-05
حقوق الانسان: مرشحون يستعطفون الفقراء في مشاهد استعراضية للدعايات الانتخابية
07:19 | 2025-09-23
دعاية انتخابية
انتخابات
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
اللجنة المشتركة
المفوضية العليا
السومرية نيوز
لجنة المتابعة
محمد الربيعي
المفوضية ال
محمد الربيع
مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق
سياسة
36.13%
01:57 | 2025-10-25
مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق
01:57 | 2025-10-25
اليوم .. أمطار في هذه المناطق
محليات
22.96%
01:35 | 2025-10-25
اليوم .. أمطار في هذه المناطق
01:35 | 2025-10-25
مخالفات وتجاوزات بمجمع "اليرموك ستي" السكني.. ومطالبات للجهات الرسمية بالتدخل
محليات
20.79%
06:31 | 2025-10-25
مخالفات وتجاوزات بمجمع "اليرموك ستي" السكني.. ومطالبات للجهات الرسمية بالتدخل
06:31 | 2025-10-25
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
محليات
20.12%
10:39 | 2025-10-25
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
10:39 | 2025-10-25
المفوضية تنشر آخر إحصائية للمستبعدين من السباق الانتخابي (وثيقة)
03:10 | 2025-10-26
السامرائي يدعو الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات
14:10 | 2025-10-25
السامرائي: أهمية العمل بروح الفريق الواحد لخدمة أبناء كركوك وتعزيز التواصل معهم
10:08 | 2025-10-25
السوداني يبارك لمنتسبي الداخلية فوزهم بجائزتين عربية ودولية: مستمرون بمحاربة السموم
09:59 | 2025-10-25
السامرائي يبحث مع النعيمي أوضاع كركوك واحتياجاتها الخدمية والتنموية
09:40 | 2025-10-25
نقيب الصحفيين العراقيين يجدد موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية
07:47 | 2025-10-25
