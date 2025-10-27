السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لمجسر دور النفط و7 مشاريع خدمية في ميسان

وتضمنت المشاريع السبعة تأهيل طريق منفذ الشيب، والطريق الرابط بين الجسر الهندسي وجسر الطبر، وطريق السلام - الاصلاح، وجسور كل من وعبد الله بن علي، وعلي الزكي في قضاء الكحلاء/ ناحية المشرّح، بحسب بيان لمكتب .وأكد السوداني أهمية مشاريع الطرق، خاصة بين المحافظات، أو بين مراكز المحافظات والأقضية والنواحي، مشيراً الى مشاريع المحافظات في مضمار البنى التحتية، التي استغرقت الكثير من الجهد والتخصيصات والمتابعة، ويكاد لا تخلو ناحية أو قضاء أو بلدة صغيرة من عدد من مشاريع (المياه، والصرف الصحّي والطرق والتبليط ومد شبكات الكهرباء).يذكر انه خلال أقل من (3) سنوات، شهد نقلة نوعية في سعة وامتداد طرق النقل، وأضيف الى شبكة الطرق الخارجية ما يقارب (1000) كم من الطرق الجديدة، فضلاً عن صيانة وتأهيل وتوسعة (1300) كم من الطرق الخارجية.