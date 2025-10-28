السوداني يتحدث عن الانتخابات: العزوف سيفسح المجال للفاشلين والفاسدين

اعتبر ، الثلاثاء، أن العزوف عن الانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل سيفسح المجال للفاشلين والفاسدين بالعودة.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الانباء العراقية، "لا يجوز التفريط بالحق الدستوري في صنع مستقبل من خلال المشاركة في الانتخابات ولا يمكن بأي مبرر للعزوف عنها".