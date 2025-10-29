رئيس الوزراء يوافق على اعتماد 4 آذار يوماً وطنياً لريادة الأعمال في العراق





وقالت لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ ، إنه "استنادًا إلى موافقة رئيس ، تقرر اعتماد يوم الرابع من أذار يومًا وطنيًا لريادة الأعمال في ، وإقراره رسميًا".وأضافت أن "القرار يرسّخ التوجه نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمعرفة، ومتسق مع رؤية العراق 2050".

وأعلن يوم (18 تشرين الأول 2025) عن اعتماد يوم الرابع من آذار، يوماً وطنياً للاحتفاء بريادة الأعمال، ولترسيخ مفهوم مبادرة ( ريادة )، في إطار مؤسسي يجري اعتماده في منهج الدولة لدعم القطاع الخاص، والفرص التي تخلقها تطبيقات المبادرة للشباب.