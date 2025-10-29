الشابندر يكشف عن سعر المرشح المضمون فوزه في الانتخابات

كشف السياسي العراقي المستقل ، الأربعاء، أن سعر المرشح المضمون فوزه في الانتخابات المقرر في 11 تشرين الثاني المقبل، وصل الى ثلاثة ملايين دولار، فيما لفت الى التنافس اليوم قائم على تسقيط الآخر.

وقال الشابندر خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه الفضائية، "استغرب جدا من اتهم بالطائفية، لأنه منذ عام 2003 انا من المتصدين للمشروع الوطني وانهاء المشروع الطائفي الذي رسمه بريمر".

واعتبر أن "الجو الانتخابي يشيطن التصريحات ويستثمر بها"، مردفا بالقول "التنافس اليوم قائم على تسقيط الآخر".

ولفت الشابندر الى أن "الحملات الانتخابية الباذخة دليل على السرقة والمال القادم من الخارج"، كاشفا أن "بعض المرشحين المضمون فوزه سعره وصل الى ثلاثة ملايين دولار".

وشدد على أن "هناك تداخلا بين السلطات الثلاث"، مضيفا أن "الفساد هو من يقوض الجدار الفاصل بين السلطات الثلاث".