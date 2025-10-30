الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545393-638974058258499192.jpg
القضاء يوجه تحذيرا للمرشحين للانتخابات
سياسة
2025-10-30 | 03:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
295 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
دعا
مجلس القضاء الأعلى
، اليوم الخميس، المرشحين الى تجنب الإساءة للمرشحين المنافسين، محذرا من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "يجدد دعوته للسيدات والسادة المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة إلى تجنب الإساءة إلى المرشحين المنافسين عن طريق وسائل الإعلام او مواقع التواصل الاجتماعي".
وشدد المجلس على ان "يبقى التنافس ضمن حدود القانون من خلال طرح البرامج الانتخابية للمرحلة القادمة بما يشجع المواطنين على المشاركة الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري باختيار الأفضل"، محذرا من انه "بخلافه سوف تتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
انتخابات
العراق
2025
مجلس القضاء الأعلى
القضاء الأعلى
السومرية نيوز
مجلس القضاء
سومرية نيوز
السومرية
مجلس ال
سومر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
52.78%
07:38 | 2025-10-29
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
07:38 | 2025-10-29
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
18.82%
09:50 | 2025-10-28
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
09:50 | 2025-10-28
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
سياسة
14.61%
08:01 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
08:01 | 2025-10-29
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد
محليات
13.79%
14:25 | 2025-10-29
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد
14:25 | 2025-10-29
المزيد
اخترنا لك
وزير الخارجية اليوناني من بغداد: نؤكد التزامنا الثابت بالتعاون مع العراق
05:01 | 2025-10-30
السيد الصدر يرد على اتهامات حرق الصناديق: من يفعل ذلك ليس منا
04:38 | 2025-10-30
انسحاب مرشحين من أحزاب مختلفة تأييدًا لمقاطعة السيد الصدر (وثائق)
04:23 | 2025-10-30
الشابندر يكشف عن سعر المرشح المضمون فوزه في الانتخابات
14:40 | 2025-10-29
عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي يكشف مهمة مبعوث ترامب الرئيسية للعراق
11:07 | 2025-10-29
السوداني: استمرار الاعمار والبناء والتنمية مرتبط بقرار الشعب العراقي يوم الانتخابات
09:00 | 2025-10-29
