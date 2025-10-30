انسحاب مرشحين من أحزاب مختلفة تأييدًا لمقاطعة السيد الصدر (وثائق)

نيوز-سياسة



رصدت الجهات المختصة في مجموعة من الظواهر والحوادث المرتبطة بالانتخابات المقبلة ضمن سياق عمليات الرصد والموقف اليومي الذي يتم تقديمه الى زعيم التيار ، ومن بين الملاحظات المثيرة للاهتمام، اقدام عدد من المرشحين من كتل سياسية مختلفة على الانسحاب من الترشيح تأييدًا لموقف .





ويكشف هذا النشاط عن تحول مهم بشيوع فكرة المقاطعة حتى اللحظات الأخيرة وانتقالها الى مرشحين وناخبين في تيارات سياسية مختلفة ولا تقتصر على التيار الصدري فقط. واظهرت الوثائق التي نشرها للسيد نتائج عملية الرصد لليومين الماضيين، حيث أظهرت رصد انسحاب 4 مرشحين من حزب العمران، فضلا عن مرشح من حزب العمق، ومرشحة من تحالف ادراك، تأييدا لدعوة للمقاطعة.ويكشف هذا النشاط عن تحول مهم بشيوع فكرة المقاطعة حتى اللحظات الأخيرة وانتقالها الى مرشحين وناخبين في تيارات سياسية مختلفة ولا تقتصر على التيار الصدري فقط. من جانبه، وجه السيد الصدر بإحالة امر هؤلاء المرشحين المنسحبين الى المكتب الخاص وتقديم الشكر لهم.

