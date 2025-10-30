وزير الخارجية اليوناني من بغداد: نؤكد التزامنا الثابت بالتعاون مع العراق

وفي كلمة مشتركة قال وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع نظيرة اليوناني، ان "هذه اول زيارة لوزير الخارجية اليوناني الى لكن كانت هناك لقاءات مختلفة في دول عديدة"، مشيرا الى اننا " نوكد على البعد التاريخي للعلاقات بين البلدين والحضارات القديمة والتعاون بين العراق واليونان".وتابع، انه" تطرقنا الى المواضع الاساسية وهي العلاقات الثنائية والتاريخية وعن مؤتمر الحضارات والى سينعقد في يونامي واشكره لحضور"، لافتا الى ان " الوزير جاء بخبر سار وان الخطوط الجوية ستبدأ رحلاتها مباشرة في شهر وستكون رحلات مباشرة بين واروبا ".وأضاف، ان "وزير الخارجية اليوناني طرح فكرة التعاون بين الجامعات وهذه خطوة مهمة في سبيل تقوية العلاقات الثقافية"، مردفا ان " المباحثات تطرقت الى ملفات الزراعة والمواد الطبية والادوية ودور الشركات اليونانية في هذه المجال".من جانبه اكد وزير الخارجية اليوناني: "لي الشرف بأن أكون اليوم في واحد من أهم البلدان على المستوى الحضاري".