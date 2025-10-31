بارزاني يكشف عن تعرض كردستان لامر اخطر من الأنفال والكيمياوي

وثمن ، خلال تجمع جماهيري، في مدينة "تضحيات عوائل الشهداء ودور المرأة الكردية في مسيرة النضال والتحرر".وحذر بارزاني من "المخططات التي تستهدف "، موضحا أن "التهديدات الحالية أخطر من السابق، إذ يسعى الأعداء إلى إفقاد الشباب الأمل والانتماء للوطن من خلال نشر الإدمان واليأس".ودعا الأمهات إلى "تربية الأبناء على الوعي والمسؤولية لمواجهة هذه التحديات"، مشيرا بارزاني إلى أن "قطع رواتب موظفي الإقليم استخدم كورقة سياسية من قبل أطراف داخلية وخارجية".وتابع ان "رواتب شعب تحولت إلى قضية سياسية، واستخدمها البعض كورقة ضغط ضد الإقليم، وساهمت جهات داخلية في تسهيل ذلك، وهذا لا يقل خطورة عن الأنفال والقصف الكيمياوي".