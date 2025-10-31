خطبة جمعة النجف.. القبانجي: الطائفية لغة المهزومين.. والانتخابات القادمة "ساخنة"

وقال القبانجي خلال خطبة الجمعة، وتابعتها ، انه "نحن نعتقد أن لغة الطائفية ليست لغة دستورية"، مشيرا الى ان "المهزومين يستخدمون اللغة الطائفية ونحن لا نحتاج هذه اللغة".وأضاف: "نعتقد بجهوزية شعبنا للانتخابات الساخنة القادمة"، مقدما الشكر لـ" لمنع لعبة (روبلوكس) الشيطانية الخطيرة على أطفالنا".وفي وقت سابق، جدد بأكثر من مناسبة، تشديده وتحذيره للمرشحين من استخدام الخطاب الطائفي، والتعدي على المرشحين الاخرين.