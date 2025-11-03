الصفحة الرئيسية
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب وسط أفغانستان
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
تقرير الماني يناقش "تحسن العراق": مقاطعون سيصوتون "لأول مرة" منذ 2005 بسبب السوداني
سياسة
2025-11-03 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
217 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
ناقش تقرير الماني، اليوم الاثنين، حال
العراق
اليوم "المختلف تماما" عن وضعه في السنوات السابقة، ومدى تأثير ذلك على الانتخابات العراقية المقبلة، حيث نقل التقرير "ارتياحا شعبيا ودوليا" عن حقبة الحكومة الحالية.
وتطرق موقع "دويتشه فيله" الالماني، الى تصريحات ممثل الامين العام للأمم المتحدة لمساعدة
العراق
، محمد الحسان امام
مجلس الأمن الدولي
مؤخرًا بقوله: "عراق اليوم ليس كما كان قبل عشرين عامًا، أو حتى خمس سنوات"، مضيفا ان "العراق لا يزال يواجه بعض العقبات، لكن العراق اليوم أكثر أمنًا واستقرارًا وانفتاحًا".
كما تطرق الموقع الى ماكتبه جون ويلكس،
السفير البريطاني
السابق لدى العراق، للمجلس الأطلسي في أوائل سبتمبر/أيلول بعد عودته من العراق: "بشكل عام، تتجه اتجاهات الأمن والازدهار نحو الإيجابية، حتى وإن ظل الفساد المستشري يعيق التقدم".
ونقل الموقع عن
مصطفى حسين
، موظف حكومي، خلال غداء في مطعم راقٍ ببغداد قوله: "الفساد لا يزال على حاله، لكن الأمور تُنجز بالفعل، قبل أيام، اضطررتُ لتسجيل سيارتي للحصول على لوحة ترخيص جديدة، وقمتُ بذلك عبر الإنترنت، لاحقًا، حضر رجلان إلى منزلي لوضع لوحة الترخيص، لقد أتيا بالفعل إلى منزلي"، صاح: "مذهل!"
"الأمر نفسه ينطبق على جوازات السفر"، هكذا قال صديقه وهو يوافقه الرأي، قائلا: "الأمور تسير على نحو أفضل هنا الآن".
ويشير الموقع الى ان "كل هذا جعل الرجلين أكثر ميلاً للتصويت في الانتخابات العراقية المقبلة، بالرغم من ان احدهم كان اخر مرة صوت فيها هي عام 2005، وهي الانتخابات الاولى بعد سقوط
صدام حسين
وكانت فيها نسبة المشاركة مرتفعة جدا بلغت 80%.
وقال احد المواطنين الذين تحدث اليهم الموقع، انه "لم يُصوّت منذ عام ٢٠٠٥، لانه لم يتغير شيء على الإطلاق خلال تلك الفترات، لكنني سأصوّت هذه المرة - بفضل هذا الرجل"، في إشارة إلى
رئيس الوزراء
العراقي
محمد شياع السوداني
.
يرى كثير من العراقيين
السوداني
تكنوقراطًا بارعًا استطاع الموازنة بين المصالح المتضاربة في السياسة العراقية، كما يرونه مسؤولًا عن تحسين خدمات الدولة والاستثمارات العديدة في البنية التحتية، بحسب "دويتشه فيله".
يقول ريناد منصور، مدير مبادرة العراق في مركز تشاتام هاوس البريطاني للأبحاث: "يرى الكثير من العراقيين ما يحدث في
بغداد
- من تنمية وبناء وبنية تحتية، وما يحدث أيضًا في أماكن أخرى بالمنطقة، مع كل هذه الصراعات في
سوريا
ولبنان واليمن وإيران وفلسطين - ويقولون إننا، ولأول مرة، نبدو مستقرين نسبيًا".
ويضيف: "لذا، هناك شعور بالارتياح، لكن بعد عقدين من التصويت، يدركون أيضًا أنه حتى لو فاز السوداني، أو من يصوتون له، فعليًا، فإن أصواتهم ليست هي التي تحدد من ستكون الحكومة القادمة".
وفي العراق، يرى منصور أن الانتخابات ليست بمثابة استفتاء على السياسيين المحليين، بل هي بمثابة "وسيلة للنخب للعودة إلى طاولة المفاوضات كل أربع سنوات وإعادة التفاوض على مواقفها ومصالحها في الدولة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
القسام تنهي لغز "محمد الضيف": صور القائد الغامض تُنشر لأول مرة (شاهد)
03:12 | 2025-08-31
خرائط الطقس تتفق على "موسم خيالي" في العراق.. أمطار تحدث لأول مرة منذ سنوات
01:20 | 2025-09-04
درجة ثلاثينية عظمى في العراق "لأول مرة منذ اشهر".. الخريف يبدأ اعماله
01:33 | 2025-09-01
اغلاق الحكومة الأميركية بالكامل لأول مرة منذ 7 سنوات لفشل تمرير الموازنة
01:18 | 2025-10-01
السوداني
انتخابات
محمد شياع السوداني
مجلس الأمن الدولي
السفير البريطاني
السومرية نيوز
شياع السوداني
رئيس الوزراء
الأمن الدولي
سومرية نيوز
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
حسمت مسألة الحظر.. اللجنة الأمنية للانتخابات: دخول الإنذار "ج" سيكون في 6 تشرين الثاني
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
37.48%
10:38 | 2025-11-02
حسمت مسألة الحظر.. اللجنة الأمنية للانتخابات: دخول الإنذار "ج" سيكون في 6 تشرين الثاني
10:38 | 2025-11-02
احداها طويلة.. العطل في تشرين الثاني
محليات
33.27%
05:45 | 2025-11-01
احداها طويلة.. العطل في تشرين الثاني
05:45 | 2025-11-01
مصرف الرشيد يوجه تنبيها للموظفين
محليات
17.38%
04:53 | 2025-11-01
مصرف الرشيد يوجه تنبيها للموظفين
04:53 | 2025-11-01
الإمارات تعلن نفاد جميع التذاكر المخصصة للجماهير العراقية لمباراة ذهاب الملحق الآسيوي
رياضة
11.87%
09:58 | 2025-11-01
الإمارات تعلن نفاد جميع التذاكر المخصصة للجماهير العراقية لمباراة ذهاب الملحق الآسيوي
09:58 | 2025-11-01
أحدث الحلقات
من الأخير
سافايا يتعهد بالعظمة.. والصدر يحذر من بيع الوطن - من الأخير م٢ - حلقة ٨٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-02
من الأخير
سافايا يتعهد بالعظمة.. والصدر يحذر من بيع الوطن - من الأخير م٢ - حلقة ٨٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-02
Live Talk
التأثير الإيجابي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٥١ | 2025
10:30 | 2025-11-02
Live Talk
التأثير الإيجابي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٥١ | 2025
10:30 | 2025-11-02
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-02
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-02
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
الأكثر مشاهدة
من الأخير
سافايا يتعهد بالعظمة.. والصدر يحذر من بيع الوطن - من الأخير م٢ - حلقة ٨٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-02
من الأخير
سافايا يتعهد بالعظمة.. والصدر يحذر من بيع الوطن - من الأخير م٢ - حلقة ٨٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-02
Live Talk
التأثير الإيجابي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٥١ | 2025
10:30 | 2025-11-02
Live Talk
التأثير الإيجابي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٥١ | 2025
10:30 | 2025-11-02
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-02
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-02
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
اخترنا لك
السيد الصدر يعلق على خبر دعمه لقائمة انتخابية: هذا من الوهم والكذب الذي يروج له الفاسد والمندس
03:14 | 2025-11-03
ممثل الامم المتحدة وسفير البعثة الاوروبية بضيافة رئيس القضاء الاعلى.. والانتخابات على الطاولة
02:33 | 2025-11-03
تقرير يكشف 3 مهام "رئيسية" بجعبة مبعوث ترامب الى العراق
01:52 | 2025-11-03
5 ايام ويبدأ "الصمت".. الاحزاب مضطرة "للسكوت" صباح السبت المقبل ومن ينطق قد يُستبعد!
01:19 | 2025-11-03
نائب يكشف نتائج التحقيق بمخالفات في البصرة.. توصيات تخص العيداني
16:04 | 2025-11-02
العباسي يؤكد حرص العراق على تطوير التعاون الدفاعي والأمني مع تركيا
12:36 | 2025-11-02
