وقال الدهلكي في بيان ورد لـ ، إن "البعض يتحدث عن القضية، والوفاء للقضية، والإخلاص للقضية ... وكل قضيته التي يريد من الناس الوفاء والإخلاص لها، هي "نفسه" التي يختزل بها مشروع "نحن أمة" فقط".وأضاف الدهلكي، "لم نسمع بمشروع أو برنامج أو هدف، إلا مفردات مكررة في كل مؤتمر انتخابي، مختتما بيانها بوسم "لن تفلح".