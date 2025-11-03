العراق يسلم الأرشيف

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:00 PM
الى
05:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الإطار التنسيقي يؤكد ضرورة حماية حقوق العراق المائية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545833-638977852866429815.jpeg
العراق يسلم الأرشيف
سياسة
2025-11-03 | 11:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
680 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اعلنت
وزارة الخارجية
، اليوم الاثنين، عن تسليم العِراق دُفعة جَديدة من المَحفوظاتِ الكُويتيّةِ في إِطارِ التَّفاهم والتَّعاونِ المُشترَك.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انها "سلمت اليوم، دفعة جديدة من المحفوظات
الكويتية
والأرشيف الأميري إلى الجانب
الكويتي
".
وأضافت ان "الوفد العراقي في عملية التسليم كان برئاسة وكيل
وزارة الخارجية
للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف، شورش
خالد سعيد
، حيث جرى تسليم مواد ووثائق أكاديمية وثقافية تعود إلى مؤسسات رسمية كويتية".
وبينت ان "وزارة الخارجية بتهيئة المواد البالغ عددها نحو 400
صندوق
، ونقلها وفق الإجراءات المتفق عليها بين الجانبين"، موضحة ان "مراسم التسليم أقيمت في مبنى
وزارة الخارجية الكويتية
، بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في
العراق
، السفير محمد الحسان".
واكد وكيل الوزارة خلال المراسم، أن "العراق ملتزم بتنفيذ جميع القرارات الدولية ذات الصلة"، مشيراً إلى أن "العراق عازم على طيّ صفحة الماضي ومحو آثار الحقبة السابقة".
وأشار الى "إصراره على حسم ملف المحفوظات الكويتية والأرشيف الأميري بما يعزز الثقة المتبادلة بين البلدين"، موضحا ان "العراق بذل جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الأشقاء في
دولة الكويت
، وحقق تقدماً ملموساً في هذا الملف".
وبين ان "الاجتماعات المشتركة بين الجانبين مستمرة وتتسم بالتعاون والإيجابية".
من جانبه، أعرب
مساعد وزير الخارجية
الكويتي لشؤون المنظمات الدولية
عبدالعزيز
الجارالله، عن تقديره للجهود الحثيثة التي يبذلها العراق في ملف الممتلكات الكويتية، مثمناً الدور الإيجابي لبعثة
الأمم المتحدة
(يونامي) في متابعة هذا الملف.
بدوره، وصف
الممثل الخاص
للأمين العام للأمم المتحدة، السفير محمد الحسان، مراسم التسليم بأنها يوم مشهود في مسار العلاقات الكويتية – العراقية، وبداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن "أفضل العلاقات هي علاقات الدول المتجاورة، لاسيما بين
الكويت
والعراق، وما يربط الشعبين الشقيقين من وشائج وعلاقات طيبة".
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لالتزام العراق بالقرارات الدولية، وتجسيداً لحرصه على بناء علاقات متينة مع دولة الكويت تقوم على الثقة والتعاون واحترام الالتزامات المتبادلة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
العراق يسلم السعودية رسالة بشأن ملف المعتقلين العراقيين
09:15 | 2025-08-25
تحديد موعد تسلم العراق منظومة دفاع جوي متطورة
11:37 | 2025-10-06
لاريجاني يسلم بوتين رسالة من المرشد الإيراني
12:33 | 2025-10-16
قاتل والد زوجته أمام محكمة أربيل يسلم نفسه للشرطة
12:26 | 2025-10-13
ارشيف
العراق
وزارة الخارجية الكويتية
مساعد وزير الخارجية
وزارة الخارجية
الأمم المتحدة
السومرية نيوز
الممثل الخاص
دولة الكويت
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
حسمت مسألة الحظر.. اللجنة الأمنية للانتخابات: دخول الإنذار "ج" سيكون في 6 تشرين الثاني
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
43.3%
10:38 | 2025-11-02
حسمت مسألة الحظر.. اللجنة الأمنية للانتخابات: دخول الإنذار "ج" سيكون في 6 تشرين الثاني
10:38 | 2025-11-02
تركيا تعلن تفاصيل الاتفاق المائي الجديد مع العراق
دوليات
22.77%
02:15 | 2025-11-03
تركيا تعلن تفاصيل الاتفاق المائي الجديد مع العراق
02:15 | 2025-11-03
بالتفصيل.. تعرف على بنود آلية تنفيذ التعاون المائي بين العراق وتركيا
محليات
20.46%
03:16 | 2025-11-03
بالتفصيل.. تعرف على بنود آلية تنفيذ التعاون المائي بين العراق وتركيا
03:16 | 2025-11-03
هل تنازل العراق عن ديونه لتركيا مقابل فتح المياه؟
محليات
13.47%
12:39 | 2025-11-02
هل تنازل العراق عن ديونه لتركيا مقابل فتح المياه؟
12:39 | 2025-11-02
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
Live Talk
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
Live Talk
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-03
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-03
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
الأكثر مشاهدة
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
Live Talk
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
Live Talk
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-03
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-03
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
اخترنا لك
الإطار التنسيقي يؤكد ضرورة حماية حقوق العراق المائية
14:56 | 2025-11-03
السوداني: أسعى لولاية ثانية رئيسا لوزراء العراق
12:45 | 2025-11-03
مبعوث الرئيس الأمريكي: نُهنئ العراق وتركيا على توقيع اتفاق إطاري بشأن إدارة المياه
09:43 | 2025-11-03
فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين بحق المرشح مصطفى جبار سند
08:48 | 2025-11-03
رئيس الجمهورية يغادر إلى دولة قطر
08:04 | 2025-11-03
الدهلكي: لم نسمع بمشروع أو برنامج أو هدف إلا مفردات مكررة في كل مؤتمر انتخابي
05:42 | 2025-11-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.