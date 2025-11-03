Alsumaria Tv
العراق يسلم الأرشيف

سياسة

2025-11-03 | 11:38
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق يسلم الأرشيف
680 شوهد

السومرية نيوز – محلي
اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن تسليم العِراق دُفعة جَديدة من المَحفوظاتِ الكُويتيّةِ في إِطارِ التَّفاهم والتَّعاونِ المُشترَك.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "سلمت اليوم، دفعة جديدة من المحفوظات الكويتية والأرشيف الأميري إلى الجانب الكويتي".
وأضافت ان "الوفد العراقي في عملية التسليم كان برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف، شورش خالد سعيد، حيث جرى تسليم مواد ووثائق أكاديمية وثقافية تعود إلى مؤسسات رسمية كويتية".
وبينت ان "وزارة الخارجية بتهيئة المواد البالغ عددها نحو 400 صندوق، ونقلها وفق الإجراءات المتفق عليها بين الجانبين"، موضحة ان "مراسم التسليم أقيمت في مبنى وزارة الخارجية الكويتية، بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، السفير محمد الحسان".
واكد وكيل الوزارة خلال المراسم، أن "العراق ملتزم بتنفيذ جميع القرارات الدولية ذات الصلة"، مشيراً إلى أن "العراق عازم على طيّ صفحة الماضي ومحو آثار الحقبة السابقة".
وأشار الى "إصراره على حسم ملف المحفوظات الكويتية والأرشيف الأميري بما يعزز الثقة المتبادلة بين البلدين"، موضحا ان "العراق بذل جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الأشقاء في دولة الكويت، وحقق تقدماً ملموساً في هذا الملف".
وبين ان "الاجتماعات المشتركة بين الجانبين مستمرة وتتسم بالتعاون والإيجابية".
من جانبه، أعرب مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله، عن تقديره للجهود الحثيثة التي يبذلها العراق في ملف الممتلكات الكويتية، مثمناً الدور الإيجابي لبعثة الأمم المتحدة (يونامي) في متابعة هذا الملف.
بدوره، وصف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السفير محمد الحسان، مراسم التسليم بأنها يوم مشهود في مسار العلاقات الكويتية – العراقية، وبداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن "أفضل العلاقات هي علاقات الدول المتجاورة، لاسيما بين الكويت والعراق، وما يربط الشعبين الشقيقين من وشائج وعلاقات طيبة".
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لالتزام العراق بالقرارات الدولية، وتجسيداً لحرصه على بناء علاقات متينة مع دولة الكويت تقوم على الثقة والتعاون واحترام الالتزامات المتبادلة.
>>  تابع قناة السومرية على  منصة x
الأكثر مشاهدة
من الأخير
Play
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
Play
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
Play
نشرة ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
Play
العراق في دقيقة 03-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-03
Live Talk
Play
Live Talk
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
Play
العطش القادم…دجلة والفرات بين الجفاف والإهمال - Live Talk - الحلقة ١٥٢ | 2025
10:30 | 2025-11-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-03
Play
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-03
عشرين
Play
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
Play
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
Play
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Play
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
Play
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Play
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
Play
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Play
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
Play
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31

