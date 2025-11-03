العراق يسلم الأرشيف

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "سلمت اليوم، دفعة جديدة من المحفوظات والأرشيف الأميري إلى الجانب ".وأضافت ان "الوفد العراقي في عملية التسليم كان برئاسة وكيل للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف، شورش ، حيث جرى تسليم مواد ووثائق أكاديمية وثقافية تعود إلى مؤسسات رسمية كويتية".وبينت ان "وزارة الخارجية بتهيئة المواد البالغ عددها نحو 400 ، ونقلها وفق الإجراءات المتفق عليها بين الجانبين"، موضحة ان "مراسم التسليم أقيمت في مبنى ، بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ، السفير محمد الحسان".واكد وكيل الوزارة خلال المراسم، أن "العراق ملتزم بتنفيذ جميع القرارات الدولية ذات الصلة"، مشيراً إلى أن "العراق عازم على طيّ صفحة الماضي ومحو آثار الحقبة السابقة".وأشار الى "إصراره على حسم ملف المحفوظات الكويتية والأرشيف الأميري بما يعزز الثقة المتبادلة بين البلدين"، موضحا ان "العراق بذل جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الأشقاء في ، وحقق تقدماً ملموساً في هذا الملف".وبين ان "الاجتماعات المشتركة بين الجانبين مستمرة وتتسم بالتعاون والإيجابية".من جانبه، أعرب الكويتي لشؤون المنظمات الدولية الجارالله، عن تقديره للجهود الحثيثة التي يبذلها العراق في ملف الممتلكات الكويتية، مثمناً الدور الإيجابي لبعثة (يونامي) في متابعة هذا الملف.بدوره، وصف للأمين العام للأمم المتحدة، السفير محمد الحسان، مراسم التسليم بأنها يوم مشهود في مسار العلاقات الكويتية – العراقية، وبداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن "أفضل العلاقات هي علاقات الدول المتجاورة، لاسيما بين والعراق، وما يربط الشعبين الشقيقين من وشائج وعلاقات طيبة".وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لالتزام العراق بالقرارات الدولية، وتجسيداً لحرصه على بناء علاقات متينة مع دولة الكويت تقوم على الثقة والتعاون واحترام الالتزامات المتبادلة.