الإطار التنسيقي يؤكد ضرورة حماية حقوق العراق المائية

وجاء في بيان للإطار التنسيقي، أن الأخير "عقد اجتماعه الدوري في وناقش المجتمعون مستجدّات ملف المياه وتطورات الاتفاق العراقي – التركي وأكدوا ضرورة حماية الحقوق المائية للعراق واعتماد رؤى عملية مستدامة تصون الأمن المائي والسيادة الوطنية".وثمن الإطار وفق البيان "مساندة الشعب العراقي ووعيهم الوطني الذي كان السند الحقيقي في مواجهة التحديات"، معربا عن "تقديره لجهود في إقرار جملة من التشريعات الهامة".وأشاد الإطار بـ"عمل الحكومة في توسيع الخدمات وتحسين الأداء التنفيذي رغم الظروف المعقّدة"، مثمنا "الدور الوطني المسؤول للقضاء العراقي بوصفه الركيزة الدستورية التي تصون العدالة وتحقق سيادة القانون".كما أكد الإطار التنسيقي "دعمه لاستقلال المؤسسة القضائية ووقوفه إلى جانب كل جهد يُرسّخ هيبة الدولة ويضمن حقوق المواطنين دون تمييز أو استثناء".