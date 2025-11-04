السوداني يشيد بجهود رئيس تحالف العزم بإنجاز مشاريع البنى التحتية في سامراء

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " أشاد بجهود ومتابعة رئيس تحالف العزم النائب في إنجاز مشاريع البنى التحتية بسامراء".وأضاف المكتب، أن "رئيس الوزراء أكد أن متابعته الميدانية كان لها أثر مباشر في تسريع العمل وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض".