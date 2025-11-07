السوداني: ايام تفصلنا عن اداء واجبنا الانتخابي.. الشعب سيختار طريق الاصلاح

وقال في منشور له على منصة "اكس"، "تقديرنا العالي لكلّ مواطن، والشكر والعرفان لكلّ أهالي الكرام، الذين حضروا اليوم لمؤازرتنا، والوقوف إلى جانب مسار الإعمار والتنمية، وكلّ الجماهير التي وقفت مع مرشحينا، واستقبلتنا بالترحاب الكبير في محافظاتنا العزيزة".‏واضاف "أيام قلائل تفصلنا عن أداء واجبنا الانتخابي، واختيار الأصلح والأكفأ، ونحن على يقين أن الشعب العراقي سيختار العمل والمثابرة والإنجاز. سيختار طريق الإصلاح ومواجهة تحدّيات الفقر والبطالة والفساد".‏وتابع "حضوركم الكبير اليوم، وفي الأيام السابقة، يزيدنا ثقة وثباتاً، ويحمّلنا المزيد من المسؤولية، ويؤسس لمرحلة يمضي بها قطار التنمية بلا عقبات، فينطلق نحو تحقيق تطلعات شعبنا الصابر الكريم. معاً من أجل ؛ لأنه في برامجنا وانشغالاتنا وهمومنا، دائماً يأتي أولاً".