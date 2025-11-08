الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546378-638982129548431828.jpg
رئيس الجمهورية يدعو إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات
سياسة
2025-11-08 | 10:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
33 شوهد
دعا رئيس الجمهورية
عبد اللطيف جمال رشيد
، اليوم السبت، إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات.
وذكرت الرئاسة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "يقف شعبنا وبلدنا اليوم أمام استحقاق وطني كبير، ومرحلة جديدة ومهمة نحو إرساء السلام والاستقرار والتنمية، عبر إجراء الانتخابات التشريعية ليؤكد الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة وفق السياقات الدستورية والديمقراطية عبر صناديق الاقتراع".
وأضاف، أنه "ومن هذا المنطلق، ندعو الناخبين العراقيين والقوات الأمنية بتشكيلاتها كافة إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات، والتصويت بحرية ونزاهة في اختيار ممثليهم لمجلس النواب وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد".
وتابع، أن "المشاركة الفاعلة والواسعة هي طريقنا الوحيد لمعالجة السلبيات وتطوير نظامنا السياسي، وصولا إلى تشكيل حكومة اتحادية جديدة قوية ومقتدرة تعكس طموحات المواطنين وتلبي احتياجاتهم وتصون وحدة واستقلال وسيادة
العراق
، وتبني علاقة دستورية قائمة على التعاون بين
الحكومة الاتحادية
وحكومة
إقليم كردستان
ومع بقية المحافظات".
وأشار الى انه "لا ننسى التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء شعبنا وقواتنا الأمنية من الجيش والشرطة والبيشمركة والحشد في سبيل كرامة بلدهم، والشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل هذه الغاية السامية، عراق حر قوي مستقل ينعم فيه أبناؤه بالخير والرفاه".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
