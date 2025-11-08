رئيس الجمهورية يدعو إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات

وذكرت الرئاسة في بيان ورد لـ ، أنه "يقف شعبنا وبلدنا اليوم أمام استحقاق وطني كبير، ومرحلة جديدة ومهمة نحو إرساء السلام والاستقرار والتنمية، عبر إجراء الانتخابات التشريعية ليؤكد الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة وفق السياقات الدستورية والديمقراطية عبر صناديق الاقتراع".وأضاف، أنه "ومن هذا المنطلق، ندعو الناخبين العراقيين والقوات الأمنية بتشكيلاتها كافة إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات، والتصويت بحرية ونزاهة في اختيار ممثليهم لمجلس النواب وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد".وتابع، أن "المشاركة الفاعلة والواسعة هي طريقنا الوحيد لمعالجة السلبيات وتطوير نظامنا السياسي، وصولا إلى تشكيل حكومة اتحادية جديدة قوية ومقتدرة تعكس طموحات المواطنين وتلبي احتياجاتهم وتصون وحدة واستقلال وسيادة ، وتبني علاقة دستورية قائمة على التعاون بين وحكومة ومع بقية المحافظات".وأشار الى انه "لا ننسى التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء شعبنا وقواتنا الأمنية من الجيش والشرطة والبيشمركة والحشد في سبيل كرامة بلدهم، والشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل هذه الغاية السامية، عراق حر قوي مستقل ينعم فيه أبناؤه بالخير والرفاه".