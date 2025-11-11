بعد رفض العراق تصريحات الخارجية الإيرانية.. السفيران الإيراني والروسي يجتمعان ببغداد بشأن الانتخابات

وذكرت وسائل اعلام إيرانية، ان سفيري الجمهورية الإسلامية الايرانية والاتحاد الروسي في التقيا للتباحث حول الأوضاع في ".وخلال اللقاء ناقش السفير الايراني لدى بغداد، آل صادق، والسفير الروسي لدى بغداد، إلبروس ، آخر المستجدات في العراق في ظل الانتخابات، وشددا على أهمية هذه الانتخابات وتأثيرها على استقرار العراق وتطوره.وجرى اللقاء مساء الاثنين، قُبيل ساعات قليلة من انطلاق الانتخابات البرلمانية العراقية السادسة، وذلك بالتزامن مع بيان الخارجية العراقية التي وصفت من خلاله تصريحات الخارجية الإيرانية حول الانتخابات العراقية بانها "استفزازية" وتدخل بالشأن العراقي.