المبعوث الأمريكي سافايا يهنئ العراقيين بنجاح الانتخابات: واشنطن تبقى ملتزمة بشكل قوي لدعم العراق

وقال سافايا في رسالة التهنئة، "أهنئ الشعب العراقي على نجاح انتخاباته البرلمانية"، مبينا ان "الشعب العراقي أثبت مرة ثانية التزامه بالحرية وسيادة القانون وبناء مؤسسات دولة قوية".



وأضاف سافايا، "أحيي جهود وحكومته على حرصهم بإجراء الانتخابات في موعدها وبسلاسة"، لافتا الى ان " تبقى ملتزمة بشكل قوي بدعم وسيادته وجهوده في الإصلاح".