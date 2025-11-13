المفوضية: عدد الشكاوى لغاية الان بلغ 101

وقالت المتحدثة باسم المفوضية في بيان ورد لـ ، إن "عدد الشكاوى لغاية الان ١٠١ شكوى"، مبينة ان "٤٤ شكوى ضمن الاقتراع الخاص، و٥٧ شكوى ضمن الاقتراع العام".وأضافت المتحدثة باسم المفوضية، أن "مجموع هذه الشكاوى قيد التصنيف".