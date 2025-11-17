رغم الضغوطات.. المفوضية تنتفض لاستبعاد محمد زرزور

نيوز- سياسي

افاد مصدر سياسي، اليوم الاثنين، ان مفوضية الانتخابات تدرس استبعاد المرشح "محمد زرزور".

وقال المصدر لـ ، ان "مفوضية الانتخابات تنتفض رغم الضغوطات التي تتعرض لعا، لدراسة استبعاد المرشح ، بعد نشر وثائق تبين تزوير شهادته".