الحلبوسي والسامرائي أبرز الحاضرين.. صور من اجتماع القوى السنية

وأظهرت الصور، حضور كل من رئيس تحالف العزم ، ورئيس حزب تقدم ، ورئيس تحالف الحسم ، ومحافظ ، بالإضافة إلى سرمد الخنجر نجل .ويأتي الاجتماع ضمن مساع لمناقشة ملفات التنسيق السياسي وتطورات المشهد السني في المرحلة المقبلة.ويوم امس السبت، دعا رئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر، التحالفات والأحزاب الفائزة إلى اجتماع لمناقشة الاستحقاقات المقبلة.وقال الخنجر، في تغريدة على منصة "إكس"،: "انطلاقا من أهمية وحدة الصف، والسعي إلى موقف جامع يُحقق تطلعات ومطالب ومصالح أهلنا في جميع محافظاتنا، أدعو الإخوة رؤساء التحالفات والأحزاب الفائزة في الانتخابات إلى اجتماع يوم غد الأحد، لمناقشة استحقاقات المرحلة المقبلة".