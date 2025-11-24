السامرائي والاتحاد الوطني يؤكدان أهمية التواصل المستمر وبناء شراكات فاعلة بين مختلف القوى

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى ، استقبل في مكتبه ببغداد وفدَ حزب "، مبينا انه "جرى بحث مستجدات الساحة السياسية والتطورات التي تشهدها البلاد عقب الانتخابات البرلمانية، وما تفرضه المرحلة المقبلة من مسؤوليات وطنية مشتركة".واضاف ان "اللقاء تناول أهمية تعزيز الحوار بين القوى السياسية، وتنسيق المواقف في الملفات الوطنية، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار السياسي ودعم عمل مؤسسات الدولة، فضلاً عن مناقشة التحديات المقبلة وضرورة اعتماد رؤية موحدة تحقق مصلحة المواطنين في جميع المحافظات".وأكد الجانبان "أهمية التواصل المستمر وبناء شراكات فاعلة بين مختلف القوى، لضمان معالجة الملفات المطروحة بروح مسؤولة تُسهم في دفع العملية السياسية نحو مسار أكثر توازناً وفاعلية خلال المرحلة المقبلة".