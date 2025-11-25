نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور العراق

وقالت الخارجية في بيان، "سيزور نائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة والموارد، ريغاس، والعراق و" " في الفترة من 27 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 5 ديسمبر/كانون الأول، وسيتوقف في إسطنبول وبغداد وأربيل والقدس".وتؤكد زيارة نائب الوزير ريغاس، وفق البيان، "التزام بتعزيز الاستقرار والأمن والحرية الدينية والازدهار في جميع أنحاء المنطقة".وأضاف البيان، ان "ريغاس سيقود وفد الولايات المتحدة في تركيا للاحتفال بالذكرى 1700 لمجمع نيقية الأول. وسيحضر نائب الوزير اجتماعات مع نظرائه الأتراك لتعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا، كما سيلتقي بالبطريرك المسكوني برثلماوس الأول".وفي ، سيلتقي نائب الوزير مع مسؤولين عراقيين، ويقوم بجولة في المرافق الدبلوماسية الأميركية، ويفتتح الجديدة في ، بحسب البيان.وأتمت الخارجية، بالقول: "وتهدف زيارة نائب وزير الخارجية إلى إسرائيل إلى تأكيد العلاقة القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة في حين تعمل على تعزيز المرافق الدبلوماسية".