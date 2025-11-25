السامرائي والفياض يبحثان مستجدات المشهد السياسي بعد الانتخابات وملفات المرحلة المقبلة

وذكر بيان للتحالف ورد لـ ، أن "رئيس تحالف العزم، مثنّى ، التقى رئيسَ ، ، وجرى بحث مستجدات المشهد السياسي بعد الانتخابات، والملفات التي تفرضها المرحلة المقبلة على القوى الوطنية".وتناول اللقاء، بحسب البيان، "أهمية تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف، وتنسيق الجهود بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار، ودعم مؤسسات الدولة، وتمكينها من أداء واجباتها بما يخدم المواطن ويعزز المسار السياسي في البلاد".