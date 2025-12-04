ترامب في رسالة لرئيس الجمهورية: عازمون على إنهاء قرون من الصراعات في الشرق الأوسط

الصفحة الرئيسية
2025-12-04 | 08:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
635 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أكد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، اليوم الخميس، عزمه على إنهاء قرون من الصراعات في الشرق الأوسط، وذلك في رسالة موجهة الى رئيس الجمهورية
عبد اللطيف جمال رشيد
.
وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان، ان رئيس الجمهورية
عبد اللطيف جمال رشيد
، استقبل اليوم الخميس 4 كانون الأول 2025 في قصر
بغداد
، القائم بأعمال
سفارة الولايات المتحدة الأمريكية
لدى
العراق
جوشوا
هاريس
الذي قدّم لرشيد التعازي والمواساة بوفاة شقيقه المرحوم شمال
جمال رشيد
.
وبحث اللقاء – بحسب البيان - العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، كما جرى استعراض تطورات الوضع الإقليمي والدولي، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات القائمة، بما يسهم في ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.
وعبر رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره على الرسالة التي بعثها إليه الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥، والتي تضمنت الامتنان لدعم حملة تعزيز السلام في المناطق المضطربة حول العالم.
كما طلب
ترامب
من رشيد – بحسب البيان - استمرار دعمه للمساعدة في ضمان "مستقبل أكثر إشراقاً لمواطنينا والعالم".
وأكد ترامب في الرسالة، عزمه على إنهاء قرون من الصراعات في الشرق الأوسط، معربا عن تطلعه إلى أن يتجاوز
المجتمع الدولي
صراعات الماضي الطويلة الأمد من أجل إنقاذ الأرواح، في كل منطقة، وفي كل قارة.
ورحب الرئيس
عبد اللطيف
جمال رشيد بالتزام الرئيس ترامب، الذي يتماشى مع إيمانه بأن جميع النزاعات يمكن، بل ويجب، حلها بالحوار بدلاً من العنف، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتعاون والسلام الدائم مع التأكيد على العمل المشترك من أجل مستقبل عالمي أكثر أمنا وتناغما، وفقا للبيان.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
