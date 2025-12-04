ترامب في رسالة لرئيس الجمهورية: عازمون على إنهاء قرون من الصراعات في الشرق الأوسط

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان، ان رئيس الجمهورية ، استقبل اليوم الخميس 4 كانون الأول 2025 في قصر ، القائم بأعمال لدى الذي قدّم لرشيد التعازي والمواساة بوفاة شقيقه المرحوم شمال .وبحث اللقاء – بحسب البيان - العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، كما جرى استعراض تطورات الوضع الإقليمي والدولي، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات القائمة، بما يسهم في ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.وعبر رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره على الرسالة التي بعثها إليه الرئيس الأمريكي في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥، والتي تضمنت الامتنان لدعم حملة تعزيز السلام في المناطق المضطربة حول العالم.كما طلب من رشيد – بحسب البيان - استمرار دعمه للمساعدة في ضمان "مستقبل أكثر إشراقاً لمواطنينا والعالم".وأكد ترامب في الرسالة، عزمه على إنهاء قرون من الصراعات في الشرق الأوسط، معربا عن تطلعه إلى أن يتجاوز صراعات الماضي الطويلة الأمد من أجل إنقاذ الأرواح، في كل منطقة، وفي كل قارة.