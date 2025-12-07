المفوضية تعلن موعد إرسال نتائج الانتخابات للمحكمة الاتحادية

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، ، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن "مفوضية الانتخابات حريصة على إعلان النتائج وتسليم الأشرطة للكيانات السياسية، حيث كانت دقيقة بشأن هذا الموضوع، مبينا ان "جميع الطعون لم تحتوِ على أشرطة تؤكد ان هناك نتائج تختلف عن النتائج التي أعلنتها المفوضية".وأضاف ان "بعض الطعون كانت تتعلق بكوتا توزيع المقاعد ولكن نظام 2 لسنة 2025 كان دقيقاً بتوزيع هذه المقاعد"، موضحاً ان "المفوضية حريصة على الإسراع في إنجاز ما تبقى من خطوات، ومجلس المفوضين سيرفع نتائج الانتخابات الى للمصادقة عليها خلال اليومين القادمين".وذكر أن " ، يشدد دائماً على الإسراع بالمصادقة على نتائج الانتخابات".