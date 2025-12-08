الدفاعي: لم يُحسم منصبا رئاسة البرلمان والجمهورية حتى الآن

ويأتي هذا التطوّر في وقتٍ تشهد فيه الساحة السياسيَّة تحرّكاتٍ واسعةً بين القوى المختلفة لتعزيز الوحدة الوطنيَّة وتسريع المصادقة على نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة.ويقول المتحدِّث الرسميُّ للمجلس الأعلى الإسلاميِّ العراقيِّ، ، إنَّ، وتمَّتْ، هي:وأوضح الدفاعي أنَّ هذه الدراسة شملت الاطلاع على طبيعة الفرق الإداريَّة الداعمة لكلِّ مرشَّح، إلى جانب الخطط التنفيذيَّة لتجاوز العقبات المحتملة.وأكّد أنَّ، بينماويشهد المجلس السياسيُّ الوطنيُّ (نحو 65 مقعداً)، حالةً من التشاور المستمرِّ لإيجاد أرضيَّةٍ مشتركةٍ في القرار السياسيِّ، بما يضمن توحيد الموقف والحفاظ على وحدة البيت السياسيِّ السنيِّ.